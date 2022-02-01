Южный речной вокзал сможет принимать более миллиона человек в год

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Ожидается, что после реконструкции Южный речной вокзал будут посещать более миллиона человек в год. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Ожидается, что новое городское пространство будут посещать свыше одного миллиона человек в год, — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что Южный речной вокзал сможет принимать 130 круизных судов и обслуживать свыше 10 тысяч пассажиров за сезон, передает ТАСС.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реконструкцию Южного речного вокзала завершат в этом году.

Реконструкция Южного речного вокзала началась после того, как городское правительство получило здание в собственность. Недалеко от него открылись станция метро «Технопарк» и парк развлечений «Остров Мечты».

Рядом планируются масштабная застройка и новая остановка маршрута регулярного водного транспорта. Он будет связан с ЗИЛом и Печатниками. Отсюда можно будет отправиться в круиз до Рязани, Коломны и других городов Центральной России.

29 января заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в столице почти завершены работы по реконструкции стадиона «Москвич». Сооружение обновлено более чем на 90 процентов.