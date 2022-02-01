Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Южный речной вокзал сможет принимать более миллиона человек в год

Евгений Белоусов

Город
Южный речной вокзал сможет принимать более миллиона человек в год
Фото: РИА Новости
Андропова пр-т, дом 11, корпус 2, Карта всех событий

Ожидается, что после реконструкции Южный речной вокзал будут посещать более миллиона человек в год. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Ожидается, что новое городское пространство будут посещать свыше одного миллиона человек в год, — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что Южный речной вокзал сможет принимать 130 круизных судов и обслуживать свыше 10 тысяч пассажиров за сезон, передает ТАСС.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реконструкцию Южного речного вокзала завершат в этом году.

Реконструкция Южного речного вокзала началась после того, как городское правительство получило здание в собственность. Недалеко от него открылись станция метро «Технопарк» и парк развлечений «Остров Мечты».

Рядом планируются масштабная застройка и новая остановка маршрута регулярного водного транспорта. Он будет связан с ЗИЛом и Печатниками. Отсюда можно будет отправиться в круиз до Рязани, Коломны и других городов Центральной России.

29 января заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в столице почти завершены работы по реконструкции стадиона «Москвич». Сооружение обновлено более чем на 90 процентов.

Читайте также:
Реконструкция Вокзалы Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Нужны бодрее Щедрины

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как Россия ответит на отказ США и НАТО

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миллион лет до нашей встречи

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Что будет с курсом рубля в феврале

Виталий Лейбин
Виталий Лейбин

Войны с Украиной не будет

Все мнения
О проекте