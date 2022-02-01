Ванга отказывалась пускать домой представителей трех знаков зодиака

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Болгарская провидица Ванга отказывала в аудиенциях представителям трех знаков зодиака из-за их особой энергетики.

Скорпион

Экстрасенс предпочитала не работать с ними, так как они находятся под защитой высших сил. Всякий раз, когда ей приходилось идти наперекор принципу, провидице требовалось множество времени на восстановление.

Мысли Скорпионов, как считала она, очень сложно прочитать. Это она связывала еще и с тем, что представители знака способны чуть ли не гипнотизировать людей.

Рыбы

По мнению провидицы, представителей знака отличает везение и умение заглядывать в будущее. Среди них достаточно людей с необычными способностями.

Ванга избегала их из-за мощной энергетики, а также была уверена, что помощь Рыбам не нужна. Они хорошо чувствуют обман и предательство, будто знают, как поступить правильно.

Львы

Со Львами Ванга старалась не работать по тем же причинам, что и с предыдущими знаками. Среди них, как считала она, есть множество людей с экстрасенсорными способностями.

Их энергетика представляет собой хаос, что превращает их позитивные черты в негативные. В отличие от Рыб и Скорпионов, данный знак обладает мощной силой, которой Львы не умеют управлять, отмечает WDay.

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