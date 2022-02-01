В США оценили вероятность вторжения России на Украину

Фото: Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Конфронтация вокруг Украины не является неизбежной. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд во вторник, 1 февраля.

— Я бы не сказала, что мы считаем ее неизбежной, потому что мы еще пытаемся найти дипломатическое решение, чтобы предоставить России выход из ситуации. Мы надеемся, что это сработает и Путин поймет, что путь дипломатии лучше, чем путь войны и конфронтации, — рассказала дипломат.

Вашингтон, по ее словам, дает Москве возможность обсудить обеспокоенности в сфере безопасности. Прошедшее заседание Совбеза ООН по Украине было абсолютным успехом, отметила Томас-Гринфилд в эфире радио NPR.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.