Продажи духовной литературы выросли в России почти на треть

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Продажи книг в жанре духовной литературы выросли в России почти на треть в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «ЛитРес» во вторник, 1 февраля.

— Если говорить о динамике продаж, то книги в жанре духовной литературы в 2021 году выросли в спросе более чем на 29 процентов, если сравнивать с 2020 годом, и на 147 процентов, если сравнивать с 2019-м. Продажи эзотерической литературы при этом опережают продажи духовной на 83 процента по итогам 2021 года, — говорится в сообщении.

Список наиболее популярных книг в жанре духовной литературы возглавили «Несвятые святые и другие рассказы» митрополита Тихона (Шевкунова) и «Две жизни» Конкордии Антаровой, отмечает РИА Новости.

1 февраля сообщалось, что девятый этап проекта «Списанные книги» близится к завершению. Практически все издания уже обрели новых хозяев, а следующий этап программы планируется провести летом 2022 года.

Так, столичные библиотеки подарили горожанам и юрлицам свыше 163 тысяч литературных произведений, которые списали из фондов читален. При этом за пять лет существования проекта специалисты передали школам, детским садам, домам культуры и москвичам более 1,5 миллиона книг. Вместо них в библиотеках появились новые издания, общий тираж новинок составит 14 692 единицы.