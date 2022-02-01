Врач рассказал, какие группы людей могут пострадать от магнитной бури 2 февраля

Фото: public domain

Землю 2 февраля накроет сильнейшая магнитная буря из-за облака солнечной плазмы. Врач-анестезиолог, реаниматолог Геннадий Мышков рассказал, какие группы людей могут пострадать из-за этого и как быть в такой ситуации.

По словам врача, метеозависимых людей на планете не очень много. Сильнее прочих от вспышек на солнце страдают люди пожилые и с хроническими заболеваниями. Причина этого в том, уточнил Мышков, что их организм по разным причинам ослаблен.

— Зачастую им подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной систем, заболеваниями дыхательной и эндокринной систем, — уточнил он.

В группу риска также входят люди с тяжелым рабочим графиком. Например, дальнобойщики и работающие в ночную смену люди.

Определить у себя метеозависимость несложно. Об этом будут сигнализировать головная боль, резкое повышение артериального давления, нехватка кислорода, аритмия, а также усталость и раздражительность. В случае метеозависимости необходимо принимать соответствущие лекарства, которые помогут поддерживать организм в норме.

Врач порекомендовал людям с метеозависимостью также стараться сохранять нормальный физиологический режим и не подвергаться сильным физическим и эмоциональным нагрузкам.

— В целом адаптированный здоровый человек переносит магнитные бури более благополучно с менее выраженными клиническими проявлениями и жалобами. Но все же какие-то отклонения могут быть: повышенная сонливость, усталость, — цитирует Мышкова Пятый канал.

Облако солнечной плазмы накроет Землю в среду, 2 февраля. Плазма была выброшена солнцем еще 30 января. Четырехчасовой вспышке был присвоен средний уровень силы класса М.

Облако вещества, согласно прогнозам, достигнет нашей планеты 2 февраля утром по московскому времени. Ожидается, что магнитные бури среднего уровня G2 будут продолжаться два дня.