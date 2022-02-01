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«Не позволим замотать»: Лавров оценил ответ по гарантиям безопасности

Иван Юминов

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«Не позволим замотать»: Лавров оценил ответ по гарантиям безопасности
Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия не позволит США и НАТО «замотать» предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров во вторник, 1 февраля.

— Сегодня я подтвердил Энтони Блинкену, что это тема, которую мы не позволим «замотать», и мы будем настаивать на честном разговоре и объяснении, почему Запад не хочет выполнять свои обязательства или хочет выполнять их исключительно в свою пользу, — рассказал министр.

Ответ Вашингтона по ключевым вопросам был негативным или вовсе не последовал, сетует он. Речь идет о подтверждении принципа неделимости безопасности, который не позволяет укреплять собственную безопасность за счет безопасности других стран, приводятся слова Лаврова на странице МИД в соцсети «ВКонтакте».

28 января МИД России расширил список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну. Основанием для принятия такого решения выступают бездоказательные и абсурдные обвинения, считают в ведомстве.

Москва, как уточнили в МИД, неоднократно предостерегала Брюссель от использования односторонних ограничительных мер. В связи с этим на основе принципов взаимности и паритетности Россия приняла решение о расширении ответного списка представителей стран — членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд. Меры коснулись глав отдельных европейских ЧВК, представителей силовых структур, а также органов законодательной и исполнительной власти ряда стран — членов ЕС.

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