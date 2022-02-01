Путин обвинил США в игнорировании озабоченностей России

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США проигнорировали принципиальные российские озабоченности по гарантиям безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 1 февраля.

— Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра (Венгрии Виктора Орбана — прим. «ВМ»), что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, — приводит слова Путина РИА Новости.

28 января Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

1 февраля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит США и НАТО «замотать» предложения по гарантиям безопасности. Ответ Вашингтона по ключевым вопросам был негативным или вовсе не последовал, сетует он. Речь идет о подтверждении принципа неделимости безопасности, который не позволяет укреплять собственную безопасность за счет безопасности других стран, заключил министр.