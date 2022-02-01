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Путин рассказал о работе над поставками «Спутника Лайт» в Венгрию

Иван Юминов

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Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
В мире
Путин рассказал о работе над поставками «Спутника Лайт» в Венгрию
Фото: Администрация президента РФ

Россия работает над поставками вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в Венгрию. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин во вторник, 1 февраля.

— Как известно, Венгрия первой в Европе одобрила и стала применять российскую вакцину «Спутник V», а также признала российские сертификаты о вакцинации. В прошлом году в Венгрию поставлено два миллиона доз этого препарата, — рассказал глава государства.

Локализация производства препарата в Венгрии также находится в планах, уточнил он. «Спутник Лайт» может быть использован в качестве бустера, приводит слова Путина РИА Новости.

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30 декабря 2021 года руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает привитых людей от смертности в 130 раз эффективнее по сравнению с непривитыми. Препарат «бустирует» другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, подчеркнул он. «Спутник» является самым эффективным в мире по борьбе с новым вариантом «омикрон», заключил глава фонда.

12 января депутат Госдумы Дмитрий Хубезов заявил, что новый локдаун возможен в России, если ежедневно будет фиксироваться более 40 тысяч случаев коронавируса. При этом в настоящее время полного локдауна не будет, уточнил он.

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