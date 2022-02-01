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Парковочные места рядом со станцией метро «Ховрино» выставлены на торги

Евгений Белоусов

Город
Парковочные места рядом со станцией метро «Ховрино» выставлены на торги
Фото: Pixabay
Россия, Москва, улица Дыбенко, 38к1 Карта всех событий

На торги выставили парковочные места рядом со станцией метро «Ховрино». Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Центра управления городским имуществом.

По словам заместителя генерального директора центра Артема Сурженко, места в подземном паркинге не только защищают автомобиль от погодных аномалий, но и решают проблему нехватки свободных мест.

— Внутри ведется видеонаблюдение, есть автомойка и шиномонтаж. Стоимость парковочных мест с такими характеристиками варьируется от 889 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Лоты расположены по адресу улица Дыбенко, дом 38, корпус 1. Площадь составляет от 13 до 31,2 квадратных метра. Торги запланированы на 9 февраля.

До этого, 30 января, стало известно, что земельный участок выставят на торги в поселке Малино Зеленоградского административного округа (ЗелАО) Москвы. Здесь планируется построить административно-деловой центр общей площадью 4,8 тысячи квадратных метров.

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