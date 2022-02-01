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Небензя заявил об отсутствии российских войск около Украины

Иван Юминов

В мире
Небензя заявил об отсутствии российских войск около Украины
Фото: Twitter / RussiaUN

Российские войска находятся в местах постоянной дислокации, а не на границе с Украиной. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя во вторник, 1 февраля.

— Российские войска не находятся на границе с Украиной. Они находятся там же, где и обычно, — рассказал дипломат.

Москва не понимает, откуда появляются данные о численности войск России около Украины, приводит слова Небензи ТАСС.

1 февраля газета The Washington Post сообщила, что острая перепалка между Небензей и его коллегой из США Линдой Томас-Гринфилд произошла на заседании Совбеза ООН. Российский дипломат, по данным издания, возмутился из-за слов визави о том, что Москва якобы пытается выставить Киев и Запад агрессорами, чтобы найти предлог для нападения на Украину.

Небензя в ответ на это обвинил Томас-Гринфилд в намеренных провокациях и уточнил, что Вашингтон усиливает напряженность обстановки в регионе лживыми заявлениями. Запад, как считает он, привел «чистых нацистов» к власти на Украине. Томас-Гринфилд при этом заявила об агрессивном характере России.

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