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Астролог назвала шесть знаков зодиака, которых ждет счастье в феврале и марте

Юлия Курганова

Общество
Астролог назвала шесть знаков зодиака, которых ждет счастье в феврале и марте
Фото: Unsplash

Астролог Алена Никольская составила прогноз на ближайшие месяцы. Она отметила, что приближается весна — счастливая пора исполнения желаний. Февраль — время подготовки к большим переменам, и от того, как люди проявят себя, зависят их благополучие в будущем. Каким знакам зодиака будет везде и во всем сопутствовать удача, астролог рассказала Пятому каналу.

Она сообщила, что кардинальные перемены связаны с уникальным «танцем» звезд, который можно наблюдать на небосводе. Так, например, планета амбиций и движения Меркурий снова возвращается на правильную орбиту, чем сулит неплохие достижения в делах. Кроме того, планета любви Венера, огненный Марс и мудрый Плутон переходят в знак стремительного Козерога. Это — символ безусловного успеха.

По словам Никольской, особенно интересным будет период с 16 по 24 февраля, когда сложится максимально приятный аспект с Юпитером, а Солнце будет властвовать в Водолее.

— Телец, Дева, Козерог, Рак, Скорпион и Рыбы — эти шесть счастливчиков будут править балом на протяжении всего февраля. Все, что вы сделаете, будет иметь очень серьезные последствия. Поэтому соберитесь и двигайтесь вперед, покоряйте новые вершины! — рассказала астролог в интервью.

Она уточнила, что везение будет сопутствовать представителям этих знаков зодиака и в марте.

Восемь желаний: чем уникально новолуние 1 февраля и что оно принесет каждому знаку зодиака. В новолуние 1 февраля Луна будет находиться в созвездии Водолея. Под воздействием события у каждого появится желание стать свободным. Все, что ограничивает независимость, может вызвать негативные эмоции. У многих людей возникнет желание заняться чем-то новым, сменить профессиональную деятельность и начать обучение.

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