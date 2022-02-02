Скончался актер из сериала «Ходячие мертвецы» Мозес Дж. Мозли

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Умер актер Мозес Дж. Мозли, который сыграл одного из зомби в сериале «Ходячие мертвецы». Об этом сообщила во вторник, 1 февраля, CNN его менеджер по талантам Гейл Тасселл.

— Мы убиты горем из-за его потери, и он навсегда останется в наших сердцах, и нам будет его очень не хватать, — отметила она.

Менеджер уточнила, что тело 31-летнего артиста обнаружили в районе Гудзонского моста в Стокбридже, штат Джорджия, после того, как он пропал без вести некоторое время назад. Родным удалось отследить местонахождение его машины.

В настоящее время смерть Мозли расследуют полицейские.

Актер снимался в «Ходячих мертвецах» с 2012 по 2015 год. Также он работал в фильмах «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Хранители» и «Королева Юга».