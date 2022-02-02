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Госдолг Соединенных Штатов впервые в истории превысил 30 триллионов долларов

Юлия Курганова

В мире
Госдолг Соединенных Штатов впервые в истории превысил 30 триллионов долларов
Фото: Pixabay

Государственный долг Соединенных Штатов увеличился до рекордных 30 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов. В докладе ведомства в графе «общий государственный долг» указана сумма в 30,012 триллиона долларов.

Американское издание The New York Times отмечает, что госдолг достиг данной отметки на несколько лет раньше, чем прогнозировалось. В качестве причины эксперты указали расходы на борьбу с последствиями пандемии COVID-19: пособия по безработице, поддержку малого бизнеса. Средства на эти цели выделялись из заемных денег, сказано в статье издания.

C конца 2019 года госдолг увеличился на семь триллионов долларов.

Россия снизила вложения в американские государственные облигации. В ноябре 2021 года РФ продолжила сокращать вложения в долговые бумаги США. За месяц вложения сократились с 3,7 миллиарда до 2,4. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов.

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