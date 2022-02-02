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Посол Антонов назвал ложью слова Псаки об использовании Россией химоружия

Георгий Соланович

В мире
Посол Антонов назвал ложью слова Псаки об использовании Россией химоружия
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об использовании Россией химического оружия и агрессии против других государств направлены на демонизацию Кремля в глазах мирового сообщества. Об этом сообщил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.

— Заявление официального представителя Белого дома — в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества. Свои построенные на откровенном вранье фантазии о якобы использовании нашей страной химического оружия США так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством, — уточнил Антонов.

Более того, российский посол напомнил, что Штаты — единственная страна, до сих пор не выполнившая обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.

Что касается слов Псаки о том, что Россия захватывает другие государства, Антонов подчеркнул, что Москва всегда придерживалась принципа «невмешательства» и соблюдала международное право. Планы США по «демократизации» мира, наоборот, несут разруху и нестабильность, приводятся слова посла в Facebook.

Первого февраля пресс-секретарь Белого дома сказала на брифинге, что ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины лежит на России. Также она сравнила Москву с лисой, которая кричит с крыши курятника о страхе перед курами.

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