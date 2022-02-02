Москвичи воспользовались услугами портала mos.ru свыше 472 миллионов раз за 2021 год

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Жители столицы более 472 раз воспользовались услугами и сервиса портала mos.ru в минувшем году. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 2 февраля.

Она отметила, что в настоящий момент портал предоставляет пользователям свыше 380 электронных услуг. Например, с помощью mos.ru горожане могут оплатить жилищно-коммунальные счета, записать ребенка в спортивный кружок или подать заявку на субсидию для бизнеса.

— В 2021 году цифровой экосистеме Москвы исполнилось 10 лет. Городские онлайн-услуги и сервисы постоянно развиваются и становятся все более востребованными. В прошлом году возможностями портала mos.ru воспользовались свыше 472 миллионов раз. Это на 65 миллионов больше, чем в 2020, — цитирует официальный сайт мэра столицы слова заммэра.

До этого стало известно, что новый онлайн-сервис для контроля доставки печатных единых платежных документов заработал с 1 февраля на сайте ГБУ «ЕИРЦ города Москвы». Теперь при несвоевременном получении платежного документа можно сообщить об этом на сайте ГБУ.