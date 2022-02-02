Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Главный метеоролог Петербурга рассказал об осадках в феврале

Ирина Игнатенко

Общество
Главный метеоролог Петербурга рассказал об осадках в феврале
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Какая погода ждет петербуржцев в течение последнего зимнего месяца, рассказал синоптик Александр Колесов.

Специалист рассказал, что осадки в городе не прекратятся, их выпадет до 140 процентов от нормы. Температура воздуха днем составит от минус семи до минус двух градусов, ночью может опуститься до минус девяти. Отдельные ночи может холодать до минус двенадцати градусов.

— В течение месяца погоду будут определять преимущественно циклоны. Между ними, как это обычно бывает, будет кратковременное повышение давления. В целом, я думаю, погода будет напоминать все-таки больше январскую: частые циклоны, много осадков в виде снега и оттепели, — отметил Колесов в комментарии «Невским новостям».

Синоптик также добавил, что в январе в городе выпал 161 процент осадков от месячной нормы.

В первый день февраля в Петербурге наблюдался снегопад. Город находится во власти циклона «Надя», бушующего сразу в нескольких европейских странах, в том числе в России, передает Nation news.

Накануне сообщалось, что столичные сотрудники коммунальных служб продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, прошедшего в городе.

Читайте также:
Санкт-Петербург Погода осадки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Нужны бодрее Щедрины

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миллион лет до нашей встречи

Все мнения
О проекте