Главный метеоролог Петербурга рассказал об осадках в феврале

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Какая погода ждет петербуржцев в течение последнего зимнего месяца, рассказал синоптик Александр Колесов.

Специалист рассказал, что осадки в городе не прекратятся, их выпадет до 140 процентов от нормы. Температура воздуха днем составит от минус семи до минус двух градусов, ночью может опуститься до минус девяти. Отдельные ночи может холодать до минус двенадцати градусов.

— В течение месяца погоду будут определять преимущественно циклоны. Между ними, как это обычно бывает, будет кратковременное повышение давления. В целом, я думаю, погода будет напоминать все-таки больше январскую: частые циклоны, много осадков в виде снега и оттепели, — отметил Колесов в комментарии «Невским новостям».

Синоптик также добавил, что в январе в городе выпал 161 процент осадков от месячной нормы.

В первый день февраля в Петербурге наблюдался снегопад. Город находится во власти циклона «Надя», бушующего сразу в нескольких европейских странах, в том числе в России, передает Nation news.

Накануне сообщалось, что столичные сотрудники коммунальных служб продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, прошедшего в городе.