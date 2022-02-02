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Bloomberg: России предложили проверить военные базы НАТО и Польши на наличие ракет

Георгий Соланович

В мире
Bloomberg: России предложили проверить военные базы НАТО и Польши на наличие ракет
Фото: flickr/nato

Штаты выступили с предложением разрешить российской стороне провести проверку военных баз НАТО и Польши на наличие крылатых ракет. Информация об этом появилась у агентства Bloomberg.

— США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности убедиться, что эти ракеты не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше, — уточняется в сообщении.

Речь, по данным агентства, идет о крылатых ракетах Tomahawk. Примечательно, что взамен Россия должна предоставить странам НАТО информацию о нахождении подобных ракет на ее военных базах.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

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