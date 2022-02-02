Диетолог дала советы, как сбросить лишние килограммы после праздников
После длительных праздников нужно как можно скорее вернуться к здоровому рациону с большим количеством овощей. Такое заявление сделала врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
По словам эксперта, период новогодних праздников, как правило, дает среднюю прибавку веса в два–три килограмма у 40–50 процентов людей.
— Но потом многие эти килограммы уже не убирают, они прилипли, и человек продолжает набирать. Нужно к этому относиться внимательно, и, если вы набрали за Новый год, нужно постараться быстро от этих килограммов уйти, — отметила Макиша в комментарии НСН.
Для возвращения к нормальному весу нужно придерживаться двух основных правил. Первое — надо организовать режим питания, не есть в ночное время, убрать перекусы. Стоит убрать из рациона по максимуму мучное и сладкое.
Второе — следует добавить в рацион овощей, чтобы они были в каждом приеме пищи. Обед и ужин можно начинать с овощного салата, и тогда будет гораздо проще вернуться к нормальному питанию и сбросить вес.
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