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Диетолог дала советы, как сбросить лишние килограммы после праздников

Ирина Игнатенко

Общество
Диетолог дала советы, как сбросить лишние килограммы после праздников
Фото: Pixabay

После длительных праздников нужно как можно скорее вернуться к здоровому рациону с большим количеством овощей. Такое заявление сделала врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

По словам эксперта, период новогодних праздников, как правило, дает среднюю прибавку веса в два–три килограмма у 40–50 процентов людей.

— Но потом многие эти килограммы уже не убирают, они прилипли, и человек продолжает набирать. Нужно к этому относиться внимательно, и, если вы набрали за Новый год, нужно постараться быстро от этих килограммов уйти, — отметила Макиша в комментарии НСН.

Для возвращения к нормальному весу нужно придерживаться двух основных правил. Первое — надо организовать режим питания, не есть в ночное время, убрать перекусы. Стоит убрать из рациона по максимуму мучное и сладкое.

Второе — следует добавить в рацион овощей, чтобы они были в каждом приеме пищи. Обед и ужин можно начинать с овощного салата, и тогда будет гораздо проще вернуться к нормальному питанию и сбросить вес.

Ранее главный диетолог Москвы назвала продукты, от которых лучше отказаться при ОРВИ.

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