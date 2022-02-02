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«А вот и Балтийское море — приплыли»: Захарова раскритиковала Трасс за знания географии

Георгий Соланович

Общество
«А вот и Балтийское море — приплыли»: Захарова раскритиковала Трасс за знания географии
Фото: МИД РФ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала руководителя МИД Великобритании Лиз Трасс за ее знания географии. Об этом она сообщила в своем Telgram-канале.

Напомним, что недавно Трасс дала интервью телеканалу BBC, где заявила, что Британия предоставлять «дополнительную поддержку нашим балтийским союзникам через Черное море».

— Миссис Трасс, Ваши знания в области истории – ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии. Чтобы «защитить Прибалтику», надо действовать не через Черное море, а через Балтийское, — написала представитель отечественного МИД.

Захарова пошутила, что для того, чтобы попасть из Черного моря в Прибалтику, Трасс придется через Керченский пролив попасть в Волго-Балтийский канал незаметно для России, а там и «Балтийское море — приплыли». Также представитель МИД РФ напомнила Трасс о ее катании на танке в Прибалтике и о мифах о том, что Крымского моста не существует.

— Если кого-то от чего-то и надо спасать, то мир от глупости и необразованности англосаксонских политиков. С географией главе Форин-офис надо что-то делать, — резюмировала официальный представитель МИД РФ в Telegram-канале.

Первого февраля Захарова рассказала об освобождении осужденных за сбор жуков в Индии россиян.

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