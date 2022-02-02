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Аналитик Юшков заявил о возможном дефиците газа в ЕС

Ирина Игнатенко

Экономика
Аналитик Юшков заявил о возможном дефиците газа в ЕС
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал намерение Европейской комиссии провести переговоры с Азербайджаном для обсуждения возможности увеличения поставок газа в европейские страны. Эксперт заявил, что скептически относится к поиску Евросоюзом альтернативных источников снабжения газом на случай обострения отношений с Россией.

Он подчеркнул, что Россия является единственным крупнейшим игроком на мировом энергетическом рынке, который может обеспечить столь масштабный объем экспорта. Юшков добавил, что Россия является крупнейшим поставщиком газа в Европу, передает ФАН.

Он выразил уверенность в том, что Еврокомиссия выбрала для себя заведомо проигрышный вариант, когда понадеялась на помощь Азербайджана, потому что экспортные объемы газа уступают российским в несколько раз.

По мнению аналитика, ЕС ждет дефицит газа из-за поиска альтернативного источника топлива.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ведет переговоры по вопросу поставок газа с США, Катаром и Азербайджаном на случай, если Россия сократит или прекратит поставки газа, передает RT.

До этого стало известно, что Украина начала закупки российского газа у Венгрии.

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