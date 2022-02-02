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Сто миллионов рублей получит Подмосковье на строительство «умных» спортплощадок

Ирина Игнатенко

Общество
Сто миллионов рублей получит Подмосковье на строительство «умных» спортплощадок
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Модульные спортзалы и «умные» спортивные площадки планируют создать на территории Московской области. Часть денег на эти цели будет выделена из федерального бюджета, Подмосковье получит сто миллионов рублей.

Зампред профильного комитета Мособлдумы Александр Легков рассказал, что Подмосковье получит деньги до 2024 года, причем 40 миллионов рублей будут направлены на строительство уже в этом году.

В Подмосковье первые объекты планируют построить в Котельниках и Лыткарине, передает РИАМО.

Как отметил Александр Легков, новые спортплощадки появятся в шаговой доступности для местных жителей. Это будут современные пространства для занятий спортом.

— Чтобы каждый из посетителей смог, например, дистанционно заниматься с тренером либо смотреть видео с упражнениями, на площадках можно будет подключиться к интернету, — отметил Легков.

До этого эксперты рассказали, как выбрать инструктора по сноубордингу и горным лыжам. Чтобы оценить тренера, достаточно одной тренировки. Инструктор должен сам уверенно стоять на доске, уметь не только прыгать на сноуборде, но и располагать к себе людей.

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