Россия подтвердила подлинность опубликованного СМИ ответа США и НАТО на предложения по безопасности

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России о гарантиях безопасности, опубликованного испанской газетой El País. Об этом сообщило РИА Новости.

— Да, — ответил источник на вопрос о подлинности опубликованных документов.

Напомним, что в СМИ появился ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Соответствующие документы опубликовала испанская газета El País.

Согласно данным издания, существуют два документа: ответ Вашингтона и альянса на предложения России на пяти и четырех страницах соответственно. Положения в тексте уже были ранее опубликованы западными СМИ. Также, по мнению El País, в документах США и НАТО призывают Москву вернуться к соблюдению ДОВСЕ и предлагают вести диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

США обратились с просьбой к РФ не публиковать ответ Вашингтона, на что российская сторона согласилась. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что американский ответ будет обсуждаться с Украиной и союзниками по НАТО, так что рано или поздно конфиденциальный ответ Штатов появится в прессе.