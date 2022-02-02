В России 2 февраля выявили 141 883 новых случая COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние сутки в 85 регионах России выявили 141 883 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 1 февраля сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 23 784 случая заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 678 человек, еще 17 201 был госпитализирован в больницы, что на 1,6 процента меньше по сравнению с 1 февраля.

При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 48 426 граждан.

Ранее стало известно, что московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 11 475 человек от коронавирусной инфекции. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровел 1 981 801 пациент.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что среди граждан, зараженных штаммом коронавируса «омикрон», 70 процентов до этого ни разу не заражались инфекцией и не вакцинировались.