Астрологи назвали имена, которыми не стоит называть девочек в 2022 году

Фото: Pixabay

Имя человека влияет на многое в его жизни. И от того, в какое время он родился, также зависит и выбор имени. Так, в год Водяного Голубого Тигра лучше не называть девочек некоторыми именами, иначе есть риск навлечь на них беды и несчастья, считают астрологи.

Одним из таких имен считается Ирина. Его обладательницы с детства будут обладать тяжелым характером, нелегко контактируют с другими людьми и упрямы. Им нелегко найти себе пару, слишком много мужского начала проявляется в их характере.

Тяжелый жизненный путь будет у родившихся в такой год девочек с именем Надежда. У них силен внутренний стержень, но путь к успеху будет труден и тернист. Они будут страдать от утраты, испытают предательство, велика вероятность одиночества.

Также астрологи назвали имена, которые принесут родившимся в этот год девочкам счастье.

Марина может обладать двойным характером. В ней веселье, улыбчивость и позитив сочетаются с замкнутостью и обидчивостью. Очень важно для их жизни вырасти в правильном окружении, с хорошим настроем. Тогда у нее в жизни все будет отлично — доброта, отзывчивость и развитые творческие таланты помогут ей на пути.

Девочки с именем Ксения уже с детства будут знать, чего хотят, а также как им этого добиться. В школе, дома, в университете — все их знают и любят за целеустремленность, находчивость и ум. В вопросах отношений они придирчивы, ищут идеал, поэтому могут встретить его не сразу. Однако если найдут, то женское счастье им обеспечено.

Катерины умеют дружить и с легкостью находят новых товарищей, которые останутся с ними на долгие годы. У них развита фантазия, которая поможет им творчески решать возникающие проблемы. Без печальных моментов в жизни не обойдется, но девушки перенесут их с легкостью и спокойствием. Счастье в жизни они обретут в карьере и материнстве, передает Пятый канал.

До этого сообщалось, что невероятное влияние на судьбу человека оказывает его имя. Пренебрегать тщательным выбором имени для ребенка нельзя, ведь если одно имя способно обеспечить успех, то другое — обречет на несчастья. Астролог и экстрасенс Андрей Харрис изучил разнообразные тайные источники и составил топ-7 женских имен, обладательницы которых обречены на тяжелую судьбу.