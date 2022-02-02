Крупный жилой комплекс появится в столичном районе Дорогомилово

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Кутузовский проезд Карта всех событий

— Благоустройство территории предполагает размещение детских и спортивных площадок, а также мест для отдыха взрослых. Предусмотрена установка малых архитектурных форм, наружного освещения территории, разбивка газонов и цветников, высадка деревьев и кустарников, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Москве началось строительство четырех корпусов в ЖК «Мичуринский парк», рассчитанных на 1440 квартир.