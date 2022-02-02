Крупный жилой комплекс появится в столичном районе Дорогомилово

Строители возведут жилой комплекс на 2012 квартир в районе Дорогомилово. Соответствующий проект одобрили в Москомэкспертизе. Об этом сообщил руководитель ведомства Валерий Леонов в среду, 2 февраля.
Он отметил, что разноэтажные объекты жилой недвижимости появятся в Кутузовском проезде недалеко от Парка Победы.
Специалисты планируют оборудовать комплекс подземной парковкой на 1134 машино-места. Большинство квартир в ЖК будут двухкомнатными, трехкомнатными и четырехкомнатными.
— Также в рамках строительства жилого комплекса запроектировано 520 кладовых помещений, — уточнили в пресс-службе Москомэкспертизы.
Помимо этого, на территории комплекса предусмотрены магазины, кафе, офисы, салоны красоты, спортклуб и многие другие коммерческие объекты.
— Благоустройство территории предполагает размещение детских и спортивных площадок, а также мест для отдыха взрослых. Предусмотрена установка малых архитектурных форм, наружного освещения территории, разбивка газонов и цветников, высадка деревьев и кустарников, — говорится в сообщении.
До этого стало известно, что в Москве началось строительство четырех корпусов в ЖК «Мичуринский парк», рассчитанных на 1440 квартир.