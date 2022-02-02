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Крупный жилой комплекс появится в столичном районе Дорогомилово

Виктория Сикерина

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Крупный жилой комплекс появится в столичном районе Дорогомилово
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Кутузовский проезд Карта всех событий

Строители возведут жилой комплекс на 2012 квартир в районе Дорогомилово. Соответствующий проект одобрили в Москомэкспертизе. Об этом сообщил руководитель ведомства Валерий Леонов в среду, 2 февраля.

Он отметил, что разноэтажные объекты жилой недвижимости появятся в Кутузовском проезде недалеко от Парка Победы.

Специалисты планируют оборудовать комплекс подземной парковкой на 1134 машино-места. Большинство квартир в ЖК будут двухкомнатными, трехкомнатными и четырехкомнатными.

— Также в рамках строительства жилого комплекса запроектировано 520 кладовых помещений, — уточнили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Помимо этого, на территории комплекса предусмотрены магазины, кафе, офисы, салоны красоты, спортклуб и многие другие коммерческие объекты.

— Благоустройство территории предполагает размещение детских и спортивных площадок, а также мест для отдыха взрослых. Предусмотрена установка малых архитектурных форм, наружного освещения территории, разбивка газонов и цветников, высадка деревьев и кустарников, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Москве началось строительство четырех корпусов в ЖК «Мичуринский парк», рассчитанных на 1440 квартир.

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