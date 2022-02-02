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В МИД РФ умолчали о подлинности ответов США и НАТО на российские предложения

Георгий Соланович

В мире
В МИД РФ умолчали о подлинности ответов США и НАТО на российские предложения
Фото: МИД РФ

В МИД России не подтвердили и не опровергли подлинность ответов США и НАТО на российские предложения. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

— Это к США, — ответила она на вопрос РИА Новости о подлинности документов.

Напомним, что в СМИ появился ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Соответствующие документы опубликовала испанская газета El País.

Еще до публикации официального ответа США обратились с просьбой к РФ не публиковать ответ Вашингтона, на что российская сторона согласилась.

Существуют два документа: ответ Вашингтона и альянса на предложения России на пять и четыре страницы соответственно. Положения в тексте уже были ранее опубликованы западными СМИ. Также, по мнению El País, в документах США и НАТО призывают Москву вернуться к соблюдению ДОВСЕ и предлагают вести диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

2 февраля первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что ответ США и НАТО по предложениям безопасности России не устраивает Москву, является наглым и безответственным.

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