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Межрелигиозный центр в ТиНАО станет ответом на критику США из-за прав верующих

Виктория Сикерина

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Межрелигиозный центр в ТиНАО станет ответом на критику США из-за прав верующих
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

Строительство в Новой Москве Межрелигиозного центра станет ответом на критику Соединенных Штатов в отношении России из-за несоблюдения прав верующих. Такое мнение выразил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов в среду, 2 февраля.

Он отметил, что комплекс позволит в будущем гармонизировать отношения между народами.

— В этом центре особое внимание, думаю, будет уделено не только религии, но развитию истории и культуры народов нашей страны, что будет только способствовать в укреплении России, — цитирует РИА Новости слова муфтия.

1 февраля стало известно, что буддийский памятник выставили для посетителей в Москве на месяц. Экспозиция «Ступа, исполняющая желания» появилась в Московском буддийском центре Алмазного пути традиции Карма Кагью. Она начала работать во вторник в 12:00. Организаторы экспозиции уточнили, что ранее она проходила в Государственном музее искусства народов Востока и на Пушкинской площади. Так, ступа пользуется большим успехом у москвичей, так как, согласно легендам, памятник способен исполнять желания и наделять человека позитивной энергией.

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