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Евро и доллар упали в цене после слов Пескова об обеспокоенности Москвы санкциями Вашингтона

Георгий Соланович

Экономика
Евро и доллар упали в цене после слов Пескова об обеспокоенности Москвы санкциями Вашингтона
Фото: Администрация президента РФ

Российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро после слов официального представителя Кремля Дмитрия Пескова об обеспокоенности Москвой санкционным поведением Вашингтона.

Уточняется, что, согласно последним данным, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара снизился с 76,33 до 76,1 рубля, а евро, в свою очередь, опустился до отметки 85,99 рубля, когда до этого курс европейской валюты был равен 86,25 рубля, передает ТАСС.

Немногим ранее пресс-секретарь президента России оставил без комментариев ответы США и НАТО по гарантиям безопасности.

Напомним, что в СМИ появился ответ США и НАТО по российским предложениям безопасности. Соответствующие документы опубликовала испанская газета El País.

Существуют два документа: ответ Вашингтона и альянса на предложения России на пяти и четырех страницах соответственно. Положения в тексте уже были ранее опубликованы западными СМИ. Также, по мнению El País, в документах США и НАТО призывают Москву вернуться к соблюдению ДОВСЕ и предлагают вести диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

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