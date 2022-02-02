Вирусолог Малинникова рассказала, чего стоит ожидать от новых вариаций коронавируса
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Чего стоит ожидать от новых вариаций коронавирусной инфекции, рассказала заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.
Специалист пояснила, что любая мутация приводит к определенным изменениям в способностях вируса.
На сегодняшний день вирус, который циркулирует в человеческой популяции, намного меньше поражает легочную ткань и больше поражает клетки верхних дыхательных путей.
При этом сложно сказать, как поведет себя коронавирусная инфекция в дальнейшем.
По мнению эксперта, «омикрон»-штамм не сможет приобретать новые свойства. Скорее всего, это будут делать его мутации, которые на данный момент уже начали фиксировать в ряде стран.
Она также подчеркнула, что за процессом мутации вируса стоит очень внимательно наблюдать, чтобы фиксировать его главные особенности и учитывать их при лечении пациентов, передает Nation News.
Ранее вирусолог назвал предположительные сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России.