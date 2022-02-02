Вирусолог Малинникова рассказала, чего стоит ожидать от новых вариаций коронавируса

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Чего стоит ожидать от новых вариаций коронавирусной инфекции, рассказала заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

Специалист пояснила, что любая мутация приводит к определенным изменениям в способностях вируса.

На сегодняшний день вирус, который циркулирует в человеческой популяции, намного меньше поражает легочную ткань и больше поражает клетки верхних дыхательных путей.

При этом сложно сказать, как поведет себя коронавирусная инфекция в дальнейшем.

По мнению эксперта, «омикрон»-штамм не сможет приобретать новые свойства. Скорее всего, это будут делать его мутации, которые на данный момент уже начали фиксировать в ряде стран.

Она также подчеркнула, что за процессом мутации вируса стоит очень внимательно наблюдать, чтобы фиксировать его главные особенности и учитывать их при лечении пациентов, передает Nation News.

Ранее вирусолог назвал предположительные сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России.