Дом по реновации на 420 квартир на востоке Москвы введут в эксплуатацию до конца года

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Восточный, улица 9 Мая, 28 Карта всех событий

В столичном районе Восточный до конца 2022 года введут жилой дом на 420 квартир по программе реновации жилищного фонда. Об этом в среду, 2 февраля, заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Восточный по адресу улица 9 Мая, владение 28, земельный участок № 1, в этом году введут в эксплуатацию жилой дом на 420 квартир для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся монтаж внутренних инженерных систем, фасадные и отделочные работы, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Дом возводят по индивидуальному проекту. Особенностью является полузакрытое дворовое пространство. Фасады облицуют керамогранитной плиткой и повесят корзины для кондиционеров, первый этаж оформят витражным остеклением.

Первый этаж будет нежилым — там разместятся офисные помещения, кафе, магазины и т. д. Также там разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков. В доме установят два лифта, рассчитанных на тонну и на 400 килограммов. Здание оснащено всеми необходимыми системами безопасности, а прилегающую к нему территорию благоустроят.

До этого сообщалось, что в настоящий момент жители более пятидесяти жилых домов на западе столицы находятся в стадии переселения в новостройки по программе реновации. Процесс переселения ведется в следующих районах: Можайский, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково, Кунцево, Солнцево, Филевский Парк и Очаково-Матвеевское.