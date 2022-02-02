Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дом по реновации на 420 квартир на востоке Москвы введут в эксплуатацию до конца года

Михаил Алимов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации на 420 квартир на востоке Москвы введут в эксплуатацию до конца года
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Восточный, улица 9 Мая, 28 Карта всех событий

В столичном районе Восточный до конца 2022 года введут жилой дом на 420 квартир по программе реновации жилищного фонда. Об этом в среду, 2 февраля, заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Восточный по адресу улица 9 Мая, владение 28, земельный участок № 1, в этом году введут в эксплуатацию жилой дом на 420 квартир для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся монтаж внутренних инженерных систем, фасадные и отделочные работы, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Дом возводят по индивидуальному проекту. Особенностью является полузакрытое дворовое пространство. Фасады облицуют керамогранитной плиткой и повесят корзины для кондиционеров, первый этаж оформят витражным остеклением.

Первый этаж будет нежилым — там разместятся офисные помещения, кафе, магазины и т. д. Также там разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков. В доме установят два лифта, рассчитанных на тонну и на 400 килограммов. Здание оснащено всеми необходимыми системами безопасности, а прилегающую к нему территорию благоустроят.

До этого сообщалось, что в настоящий момент жители более пятидесяти жилых домов на западе столицы находятся в стадии переселения в новостройки по программе реновации. Процесс переселения ведется в следующих районах: Можайский, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково, Кунцево, Солнцево, Филевский Парк и Очаково-Матвеевское.

Читайте также:
Москва Рафик Загрутдинов Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Нужны бодрее Щедрины

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миллион лет до нашей встречи

Все мнения
О проекте