«Это защита»: Зеленский объяснил, зачем Запад поставляет Украине вооружение

Фото: president.gov.ua

Получаемое Украиной с Запада вооружение предназначается только для защиты государственных границ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Голландии Марком Рютте.

Зеленский подтвердил, что Украина наращивает свой боевой потенциал, но оружие будет использовано только в оборонительных целях.

— Для нас очень важно, что все это оружие — это защита. Мы думаем только про мир и только про деоккупацию территорий. И только дипломатическим путем, — передает слова украинского лидера ТАСС.

Зеленский также подчеркнул, что республика впредь никому не отдаст ни одной части своей государственной территории.

Накануне президент Украины заявил об ответственном отношении Украины к Минским соглашениям. Они рождены «нормандским форматом», который работает, уточнил лидер. Договоренности не являются идеальными, но Киев борется за какой-либо рабочий формат, заверил он.

Президент подчеркнул, что Киев и Москва по-разному относятся к порядку выполнения пунктов Минских соглашений. При этом следует делать что-то, что поможет «деоккупировать» территории Украины.