Специалисты заменили свыше 2,5 километра перил на инженерных сооружениях в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большой Крестовский путепровод Карта всех событий

Специалисты обновили свыше 2,5 километра перильных ограждений на инженерных сооружениях в Москве в период с апреля по октябрь минувшего года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в среду, 2 февраля.

Уточняется, что работы были проведены на мостах, путепроводах и эстакадах.

— Среди них: Большой Крестовский путепровод, Каширский путепровод, Тессинский пешеходный мост, Широковский автодорожный мост, Шлюзовой автодорожный мост, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что демонтаж производили бригады из пяти специалистов с помощью болгарок, манипуляторов и другой спецтехники, говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что за прошлый год в Новой Москве проверили 800 километров линий электропередачи с помощью беспилотных аппаратов. Работы, в рамках которых происходит выявление растительности в охранных зонах линий электропередачи, проводились с помощью беспилотников самолетного типа. С их помощью можно обнаружить деревья, которые растут за пределами просек и могут повредить провода.