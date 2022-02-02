Нутрициолог пояснила, в каком случае из-за употребления помидоров можно впасть в кому

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Употребление некачественных томатов может привести к непоправимым последствиям для здоровья. Об этом рассказала нутрициолог Мария Розанова.

По словам эксперта, несмотря на то, что помидоры содержат очень много полезных веществ, в определенных случаях они могут привести к отравлению. Так, если томаты были выращены у дороги или у химпредприятий, то они могут содержать соли тяжелых металлов. Употребление таких овощей может привести к отравлению и образованию камней в почках.

Кроме того, в незрелых плодах содержится соланин — ядовитое органическое вещество. Но в одном томате содержание подобного вещества незначительное. Отравление может наступить, если человек съел несколько килограммов томатов.

— Если, например, представить теоретически, что огромное количество незрелых помидоров переработать для сока, для пасты, то они будут содержать большое количество ядовитой дозы для организма. Тогда можно впасть в кому, — предупредила Розанова в интервью Пятому каналу.

Чтобы обезопасить себя, нутрициолог советует есть только зрелые плоды, купленные в крупных сертифицированных магазинах. Также необходимо тщательно мыть овощи.

До этого эксперты назвали овощ, способный справиться с гипертонией.