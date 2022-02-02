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«Планы есть»: Песков заявил о готовности РФ к запрету долларовых операций

Георгий Соланович

Общество
«Планы есть»: Песков заявил о готовности РФ к запрету долларовых операций
Фото: Администрация президента РФ

Россия имеет планы по минимизации последствий запрета Штатов на проведение долларовых операций. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он заверил, что Москва занимается разработкой планов на случай запрета США на проведение банками определенных операций с долларом.

— Планы есть, планы по хеджированию рисков и по минимизации последствий подобных непредсказуемых действий, — уточнил пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что Москва призывает Вашингтон отказаться от подобной агрессивной политики и прекратить нагнетание ситуации в Европе. В то же время официальный представитель Кремля выразил обеспокоенность непредсказуемым санкционным поведением США, передает ТАСС.

США и Великобритания анонсировали введение нового пакета сверхжестких или сверхтяжелых антироссийских санкций, мотивируя это якобы готовящимся вторжением России на Украину. «Вечерка» попросила доцента кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилла Коктыша прокомментировать сложившуюся ситуацию.

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