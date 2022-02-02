Народный календарь. Как навсегда помириться с обидчиком 3 февраля
В народном календаре эта дата получила название Максим-исповедник, Максим-утешитель или Максимов день. Сегодня Православная церковь почитает память преподобного Максима Исповедника.
По народным поверьям в этот день следует избегать ссор. А вот тем, кто пребывает с кем-либо в разногласии, следует сделать шаг к примирению. Те, кто наладил отношения с обидчиком, должны три раза обняться и поцеловаться с ним, чтобы ссоры не повторились.
В этот день не следует расстраиваться, если что-то было потеряно. По давним поверьям, пропажа в тройном размере вернется в дом. Если запланированная встреча или сделка сорвется, то не стоит об этом жалеть — это святые отводят от неудач и финансовых потерь.
Приметы погоды:
Ясная погода — к ранней весне.
Ясная заря — к морозу.
Если день погожий, то и весна пригожая будет.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Анна, Агния, Валерий, Евгений, Иван, Илья, Максим.