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В народном календаре эта дата получила название Максим-исповедник, Максим-утешитель или Максимов день. Сегодня Православная церковь почитает память преподобного Максима Исповедника.

По народным поверьям в этот день следует избегать ссор. А вот тем, кто пребывает с кем-либо в разногласии, следует сделать шаг к примирению. Те, кто наладил отношения с обидчиком, должны три раза обняться и поцеловаться с ним, чтобы ссоры не повторились.

В этот день не следует расстраиваться, если что-то было потеряно. По давним поверьям, пропажа в тройном размере вернется в дом. Если запланированная встреча или сделка сорвется, то не стоит об этом жалеть — это святые отводят от неудач и финансовых потерь.

Приметы погоды:

Ясная погода — к ранней весне.

Ясная заря — к морозу.

Если день погожий, то и весна пригожая будет.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как навсегда помириться с обидчиком 3 февраля

Именины отмечают: Анна, Агния, Валерий, Евгений, Иван, Илья, Максим.