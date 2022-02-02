Появились кадры ликвидации пожара на Живописной улице

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Москва, Живописная улица, 25 Карта всех событий

Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы опубликовал кадры ликвидации пожара на Живописной улице, который произошел утром 2 февраля.

1/6 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 2/6 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 3/6 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 4/6 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 5/6 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 6/6 Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Пожар произошел в металлической пристройке к двухэтажному кирпичному зданию, расположенному по адресу Живописная улица, дом 25. В пристройке наблюдалось открытое горение.

В ГУ МЧС по городу «ВМ» сообщили, что информация о пожаре поступила в 11:40. Его общая площадь составляла 100 квадратных метров.

Из-за пожара на участке Живописной улицы перекрыли движение транспорта. В столичном дептрансе сообщили, что из-за инцидента задерживались трамваи, курсирующие по маршрутам № 28 и 31. Их маршруты были временно изменены: вместо проспекта Маршала Жукова трамваи направлялись в Строгино.

Также сообщалось, что указанное здание, в котором произошел пожар, арендует «Мосфильм» для изготовления декораций.

Позже пресс-секретарь киностудии опроверг эту информацию, заявив, что «к возгоранию на улице Живописной «Мосфильм» не имеет никакого отношения».

В 13:42 пожарные ликвидировали возгорание. Сведений о пострадавших не поступало.