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Появились кадры ликвидации пожара на Живописной улице

Илья Ашуров

Происшествия
Появились кадры ликвидации пожара на Живописной улице
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Россия, Москва, Живописная улица, 25 Карта всех событий

Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы опубликовал кадры ликвидации пожара на Живописной улице, который произошел утром 2 февраля.

Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
2/6
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
3/6
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
4/6
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
5/6
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Пожар произошел в металлической пристройке к двухэтажному кирпичному зданию, расположенному по адресу Живописная улица, дом 25. В пристройке наблюдалось открытое горение.

В ГУ МЧС по городу «ВМ» сообщили, что информация о пожаре поступила в 11:40. Его общая площадь составляла 100 квадратных метров.

Из-за пожара на участке Живописной улицы перекрыли движение транспорта. В столичном дептрансе сообщили, что из-за инцидента задерживались трамваи, курсирующие по маршрутам № 28 и 31. Их маршруты были временно изменены: вместо проспекта Маршала Жукова трамваи направлялись в Строгино.

Также сообщалось, что указанное здание, в котором произошел пожар, арендует «Мосфильм» для изготовления декораций.

Позже пресс-секретарь киностудии опроверг эту информацию, заявив, что «к возгоранию на улице Живописной «Мосфильм» не имеет никакого отношения».

В 13:42 пожарные ликвидировали возгорание. Сведений о пострадавших не поступало.

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