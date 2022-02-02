Мошенница похитила у продававшей в интернете шубу москвички почти миллион рублей

шуба

Неизвестная девушка похитила почти миллион рублей со счета москвички, которая хотела продать шубу по объявлению в интернете. Об этом в среду, 2 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратилась 40-летняя москвичка. Она рассказала, что разместила в Сети объявление о продаже шубы. 17 января ей написала неизвестная девушка, представившаяся покупателем. Договорившись о покупке, неизвестная переслала пострадавшей на телефон ссылку якобы для оплаты покупки.

Но когда пострадавшая несколько раз перешла по ссылке, с двух ее банковских карт списали средства на общую сумму 980 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

До этого сообщалось о еще одном случае мошенничества. Москвичка одолжила знакомому по переписке почти 900 тысяч рублей, после чего он скрылся. Вскоре полицейским удалось задержать афериста. Им оказался ранее судимый 31-летний приезжий. Деньгами фигурант дела распорядился по собственному усмотрению.