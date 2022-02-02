Москвичка воткнула знакомому нож в грудь в ходе ссоры в центре Москвы
Конфликт между молодой девушкой и 43-летним мужчиной в Москве обернулся поножовщиной. Об этом в среду, 2 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел 30 января в квартире жилого дома на Комсомольском проспекте.
В ходе ссоры 18-летняя москвичка схватила нож и нанесла знакомому несколько ударов в грудь. Пострадавший был доставлен в одну из столичных больниц.
Вскоре после конфликта нападавшую задержали. В отношении девушки возбуждено уголовное дело.
По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
До этого сообщалось, что мужчина получил тяжелые травмы после конфликта с прохожим возле магазина в Москве. В ходе конфликта один из его участников вытащил нож и несколько раз ударил оппонента, а затем скрылся. Вскоре по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 22-летнего безработного.