Вакцинация подростков от COVID-19 стартовала во всех регионах России

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Вакцинация от коронавируса детей и подростков от 12 до 17 лет стартовала во всех регионах России. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в среду, 2 февраля.

— Во всех субъектах началась вакцинация детей от 12 до 17 лет. Отмечу, что вакцинация подростков проходит добровольно, — рассказал министр.

Процедура осуществляется по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя, подчеркнул он. Подростки старше 15 лет дают письменное согласие самостоятельно, приводит слова Мурашко РИА Новости.

1 февраля врач-иммунолог Николай Крючков рассказал «ВМ», что летом 2022 года в России может наступить период, во время которого последствия распространения коронавируса станут менее значительными. Однако контроль над заболеванием терять нельзя, иначе ситуация может снова ухудшиться зимой или весной 2023 года, предупредил он. Иммунолог отметил, что в результате накопления иммунитета и потери людей, наиболее восприимчивых к «омикрону», управлять последствиями коронавируса будет проще.

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11 января в ФМБА сообщили, что тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон», созданная агентством, зарегистрирована в России. Набор реагентов предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике. Разработка позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта».