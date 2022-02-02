Более 81 процента от всех случаев «омикрона» в Москве являются незавозными

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице выявлено 2836 случаев заболевания штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», 2311 (81,5 процента) из которых являются незавозными. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили на сайте Роспотребнадзора Москвы.

Уточняется, что 525 человек — 18,5 процента — привезли вирус из-за границы. Эти случаи вызваны поездками граждан в 61 страну.

Наибольшее количество завозных случаев приходится на поездки в Турцию, Дубай и Египет, добавили в ведомстве.

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До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в городе возросло за неделю почти на 70 процентов. При этом глава города уточнил, что столица, вероятно, уже выходит на плато, так как темпы заболеваемости на текущей неделе начали снижаться.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 11 475 человек от коронавирусной инфекции. За последние сутки в Москве зарегистрировали 23 784 новых случая заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 1617, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 550. Еще 78 пациентов за сутки скончались.