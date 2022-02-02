Пентагон рассказал о работе военных инструкторов на Украине

Фото: Pixabay / David Mark

Американские военные инструкторы продолжают работу на Украине. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби в среду, 2 февраля.

— Изменений их статуса не было, сейчас они продолжают обеспечивать подготовку, консультации и поддержку ВС Украины, — рассказал чиновник.

Новое размещение войск носит двусторонний характер, уточнил он. Направляемые в ЕС военные, по его словам, не будут участвовать в военных действиях на Украине. Обстановка на Украине требует того, чтобы НАТО усилило военное присутствие на восточном фланге, приводит слова Кирби РИА Новости.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

20 января республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. Проект внесли на рассмотрение 19 января, инициативу поддержали 38 конгрессменов, но текст документа еще не опубликован.

По данным The Washington Post, проект получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает в себя ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, а также главы СК Александра Бастрыкина.