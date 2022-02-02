МИД России анонсировал ответные меры из-за запрета вещания RT в Германии

Фото: МИД РФ

Россия примет меры в отношении аккредитованных в стране немецких СМИ из-за запрета вещания телеканала RT в Германии. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД в среду, 2 февраля.

— Данное решение принято вопреки тому, что СМИ осуществляло свою деятельность на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. Германской стороне неоднократно обозначалась неприемлемость оказания политически обусловленного давления на российского медиаоператора, указывалось на неизбежность встречных мер в случае отказа Берлина от поиска конструктивного решения созданной им же проблемы с RT DE, — говорится в сообщении.

Вердикт регулятора представляет собой сигнал, что озабоченности Москвы были проигнорированы, подчеркнули в ведомстве. Данный шаг приведет к мерам в отношении немецких СМИ, а также интернет-посредников, удаливших аккаунты RT со своих платформ, отмечается на сайте МИД.

2 февраля сообщалось, что немецкая комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия лицензии. Телеканал, как уточняется, не получал соответствующего разрешения.

В связи с этим ведомство постановило прекратить вещание RT DE в прямом эфире на различных платформах. Заместитель главного редактора RT Анна Белкина пообещала, что RT DE Productions обжалует решение в суде.

RT DE, как утверждают на телеканале, имеет все права на вещание в Германии и других странах ЕС. Лицензия, как подчеркнули в пресс-службе, была получена в соответствии со всеми законами и предписаниями.