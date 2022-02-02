Два помещения в Люблине выставили на торги

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Россия, Москва, улица Марьинский Парк, 35 Карта всех событий

Два помещения в жилых зданиях в столичном районе Люблино выставили на торги. Там смогут разместиться стоматология, салон красоты, аптека или ателье. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Центра управления городским имуществом.

Там уточнили, что оба лота располагаются недалеко от остановок наземного транспорта, парка и школ.

Объекты находятся на первых этажах многоквартирных зданий.

Первый лот с начальной ценой 5,7 миллиона рублей можно найти по адресу улица Марьинский Парк, дом 35.

Второй лот располагается в доме 16, корпус 1, на улице Маршала Кожедуба. Его цена составляет 7,6 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе.

Недавно стало известно, что земельный участок в московском районе Крюково выставят на торги для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).