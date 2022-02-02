США перестанут называть вторжение России на Украину неминуемым

Фото: Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

США больше не будут использовать слово «неминуемый» в отношении возможного вторжения России на Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду, 2 февраля.

— Мы прекратили использовать его, потому что... оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать — что будто бы мы знаем, что президент Путин принял решение, — рассказала чиновник.

Вашингтон, как уточнила она, говорил в большинстве случаев, что Россия может вторгнуться на Украину в любое время. При этом США все еще не знают, принял ли Путин это решение, приводит слова Псаки РИА Новости.

2 февраля CNN сообщил, что президент США Джо Байден одобрил отправку дополнительных войск в Восточную Европу. По словам официальных лиц, это развертывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России вблизи Украины.

Пентагон, по данным телеканала, объявит о развертывании тысяч дополнительных военных в передовых точках в ЕС. Так, примерно 2000 солдат развернут в Польше, а еще несколько тысяч — в юго-восточных странах НАТО, включая Румынию.

Вскоре данную информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, дополнительные силы отправят в Германию, Польшу и Румынию.