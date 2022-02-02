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Пожар произошел на лестничной клетке жилого дома в Лефортове

Полина Долганова

Происшествия
Пожар произошел на лестничной клетке жилого дома в Лефортове
Фото: МЧС Москвы
Шепелюгинская, 16 Карта всех событий

Пожар произошел в подъезде 17-этажного жилого здания по адресу улица Шепелюгинская, дом 16. Об этом в среду, 2 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что в результате случившегося с 10-го, 11-го и 12-го этажей наблюдалось открытое горение: огонь поразил двери и оконные рамы.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В настоящее время пожарно-спасательная бригада ликвидирует огонь. По данным источника, по некоторым признакам инцидент похож на поджог.

Накануне пожар произошел в здании Национального исследовательского технологического университета МИСиС на Ленинском проспекте.

Другой пожар ранее произошел в поселке Плесецк Архангельской области. Погибли пять человек, включая четырех детей. Возгорание случилось в квартире на втором этаже деревянного жилого дома.

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