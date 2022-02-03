Полсотни человек отравились наркотиками в Аргентине

Фото: youtube.com

Не менее 12 человек погибли и 50 были доставлены в больницу из-за отравления кокаином в трех пригородах аргентинской столицы. Об этом сообщил в среду, 2 февраля, министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Серхио Берни.

— К настоящему моменту были задержаны 10 человек, — рассказал он сказал в эфире Canal 5 Noticias.

Берни отметил, что, по одной из версий, наркоторговцы разбавили кокаин другим веществом. Это сделало полученную смесь токсичнее, что и привело к таким тяжелым последствиям для потребителей.

По предварительной информации, все жертвы купили наркотические вещества у одного поставщика.

2 февраля сообщалось, что сотрудники ДПС задержали водителя с более чем килограммом наркотиков. На 111-м километре автодороги М4 «Дон» сотрудники ДПС задержали водителя, у которого обнаружили более килограмма наркотиков.

В бардачке у 24-летнего жителя Пензенской области обнаружили сверток с неким веществом общей массой более килограмма. Химический анализ показал, что это был мефедрон.