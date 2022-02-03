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Территории возле четырех столичных ТПУ благоустроят в 2022 году

Полина Долганова

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Территории возле четырех столичных ТПУ благоустроят в 2022 году
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроят территории рядом с четырьмя транспортно-пересадочными узлами (ТПУ) в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра города в правительстве столицы Петр Бирюков.

Работы будут вестись рядом с ТПУ «Савеловская», «Северянин — Ростокино», «Окружная» и «Рижская».

Рабочие облагородят тротуары, обновят асфальтовое покрытие, организуют парковочные зоны для автомобилей, уберут воздушные кабели под землю и установят новые дождевые решетки.

Кроме того, в рамках работ планируется установить около 500 конструкций уличного освещения и 80 опор контрастного освещения, а также оборудовать современные остановки с беспроводной связью и местами для зарядки гаджетов.

Специалисты также высадят рядом с ТПУ свыше 100 деревьев и 800 кустарников.

Заммэра подытожил, что рабочие организуют комфортные пешеходные маршруты от жилых застроек до метрополитена и оборудуют новые удобные общественные зоны.

До этого стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства в 2022 году планируют благоустроить территории возле семи станций МЦД-4, которые располагаются в ЗАО и ЮЗАО столицы, а также в Новой Москве.

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