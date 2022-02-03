Число обращений москвичей к электронным медкартам выросло более чем вдвое за год

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Москвичи обратились к электронным медицинским картам 40 миллионов раз в прошлом году. Этот показатель в 2,3 раза больше, чем в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса социального развития в четверг, 3 февраля.

В ведомстве отметили, что с помощью сервиса горожане могут в онлайн-формате получить необходимые сведения о состоянии своего здоровья. При этом посещать медучреждения для этого не нужно.

Так, каждый месяц жители столицы обращаются за такой услугой в среднем 3,2 миллиона раз.

Электронная медицинская карта доступна на сайте mos.ru и в мобильном приложении системы ЕМИАС. Здесь можно ознакомиться с протоколами осмотров врачей, результатами анализов, тестов на коронавирус и другими документами. Также москвичи могут получить данные о выписанных рецептах и вызовах скорой помощи, пишет официальный сайт мэра Москвы.

1 февраля в беседе с «ВМ» в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы рассказали, что пациентам с коронавирусом и ОРВИ после выздоровления не нужно приходить в поликлинику для закрытия больничного. При этом если состояние здоровья пациента не дает возможности закрыть больничный, то он будет продлен автоматически.