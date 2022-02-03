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Вебинары по основам ведения бизнеса организовали в московском центре «Моя карьера»

Виктория Сикерина

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Вебинары по основам ведения бизнеса организовали в московском центре «Моя карьера»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Серия вебинаров об основах предпринимательства от столичного центра «Моя карьера» состоится в феврале. Потенциальным бизнесменам расскажут, как правильно рассчитать финансовую модель проекта, выбрать франшизу и эффективно начать свое дело. Занятия пройдут в электронном режиме. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.

Руководитель центра занятости Ирина Швец отметила, что многие горожане обладают способностями для ведения бизнеса, однако не знают, как их реализовать.

— Вебинары помогут структурировать свой проект, изучить юридические и финансовые вопросы, приобрести недостающие компетенции и понять, какие шаги нужно предпринимать, чтобы добиться успеха. Наши клиенты развивают свои бизнес-начинания в самых разных областях. Среди них репетиторство, швейные мастерские, флористика, кулинария, производство органических удобрений и товаров, помогающих обеспечить безопасность детей, — заявила она.

Так, в 10:00 4 февраля пройдет занятие «Расчет финансовой модели для бизнеса», на котором москвичам расскажут о составлении финансового плана проекта и научат эффективно экономить. В 14:00 7 февраля участники послушают лекцию о преимуществах франшизы и особенностях такого бизнеса. В 10:00 10 февраля эксперты расскажут будущим предпринимателям, как сделать сайт проекта более удобным и привлекательным для пользователей.

С подробной программой курса можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Онлайн-курс по личностному развитию «Управление изменениями: как адаптироваться к новой реальности» стартовал 2 февраля в инновационно-образовательном комплексе «Техноград». На занятиях участникам расскажут, как проводить эффективную самопрезентацию за полминуты, бороться со стрессом, концентрировать внимание и принимать решения.

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