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Пентагон сообщил о контртеррористической операции на северо-западе Сирии

Полина Долганова

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Пентагон сообщил о контртеррористической операции на северо-западе Сирии
Фото: twitter.com/HarbiehNadie

Подразделения специальных операций Соединенных Штатов провели успешную контртеррористическую операцию за северо-западе Сирии. Об этом в четверг, 3 февраля, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

— Миссия прошла успешно. Пострадавших среди граждан США не было, — сообщил он.

В Пентагоне также добавили, что подробности об операции будут сообщены по мере поступления, передает РИА Новости.

Накануне российские власти потребовали немедленного вывода из Сирии иностранных войск. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Помимо этого, зампостпреда РФ отметил, что Россия встревожена возможными неизбирательными ударами ВВС США в САР. Также известно, что российская сторона не прекращает работу по борьбе с терроризмом в Сирии совместно с властями страны.

3 января агентство Reuters сообщило, что российские военные нанесли авиаудары вблизи сирийского города Идлиб, который находится под контролем оппозиционных сил. По данным агентства, российские самолеты сбросили бомбы на несколько городов недалеко от Идлиба, а также на водонасосную станцию, обслуживающую указанный город.

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